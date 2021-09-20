Алина Паш, Дорофеева и Kazka. Как прошел сольный концерт группы Tvorchi на киевском велотреке. Фото
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“На нашем первом концерте в Тернополе было 40 человек, а сейчас – 2000. Это большая работа всей нашей команды”, – прокомментировал выступление группы продюсер Петр Заставный.
Фото предоставлено командой группы Tvorchi
Вместе с участниками группы на сцене выступили их украинские коллеги. С певицей Алиной Паш Tvorchi спели Yellow Sands.
Фото предоставлено командой группы Tvorchi
С артисткой Dorofeeva (Надей Дорофеевой) музыканты исполнили трек из своего нового альбома “Іди сюди”.
Фото предоставлено командой группы Tvorchi
Также участие в концерте приняла украинская группа Kazka.
Фото предоставлено командой группы Tvorchi
Контекст:
Группа Tvorchi была создана в 2018 году выпускниками Тернопольского национального медуниверситета Андреем Гуцуляком и Джеффри Кенни.
В дискографии коллектива четыре альбома. Презентация предпоследнего состоялась осенью 2020 года.
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