Стриптизер Суровцев рассказал, как реагирует на сравнение с российским коллегой Тарзаном
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“К сожалению, часто [сравнивают]. Лет пять назад, или 10 меня это бесило очень страшно, потому что я действительно на него похож, так уж сложилось”, – заявил Суровцев.
Так выглядит 39-летний Суровцев.
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А так – 51-летний Глушко.
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По словам украинского стриптизера, Тарзан для него – не пример для подражания.
“Поэтому мне не льстит, что меня с ним сравнивают”, – резюмировал Суровцев.
ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:
Суровцев родился в 1982 году в Днепропетровске. Известен своими ролями в сериалах “След” и “Коп”. Суровцев – трехкратный чемпион Украины по стриптизу, создатель театра стриптиза Strike Erotic Show, принимал участие в шестом сезоне шоу “Танцуют все” на СТБ (2013), исполнив на кастинге стриптиз.
Суровцев состоит в отношениях с многократной чемпионкой международных соревнований по фитнес-бикини Анной Скворцовой.
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