 

Стриптизер Суровцев рассказал, как реагирует на сравнение с российским коллегой Тарзаном

20.09.2021, 18:06, Новости дня
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“К сожалению, часто [сравнивают]. Лет пять назад, или 10 меня это бесило очень страшно, потому что я действительно на него похож, так уж сложилось”, – заявил Суровцев.

Так выглядит 39-летний Суровцев.

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Публикация от Суровцев Алексеи * (@surovtsev.alexei)

А так – 51-летний Глушко. 

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Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

По словам украинского стриптизера, Тарзан для него – не пример для подражания.

“Поэтому мне не льстит, что меня с ним сравнивают”, – резюмировал Суровцев.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Суровцев родился в 1982 году в Днепропетровске. Известен своими ролями в сериалах “След” и “Коп”. Суровцев – трехкратный чемпион Украины по стриптизу, создатель театра стриптиза Strike Erotic Show, принимал участие в шестом сезоне шоу “Танцуют все” на СТБ (2013), исполнив на кастинге стриптиз.

Суровцев состоит в отношениях с многократной чемпионкой международных соревнований по фитнес-бикини Анной Скворцовой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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