 

В Запорожской области полиция разоблачила продажу поддельных справок об отсутствии COVID-19

20.09.2021, 18:06, Новости дня
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“Представители местного туристического агентства изготавливали справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 для пересечения государственной границы. С начала года они сфальсифицировали более 100 справок. Стоимость одной такой справки составляла 500 грн. Медицинская документация казалась на бланках с поддельной печатью одной из государственных учреждений Министерства здравоохранения Запорожья и с подписью заведующего лабораторией”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, фигуранты рекламировали “услугу” в интернете, их клиентами были преимущественно туристы, планировавшие поездку за границу. Полиция провела обыски в офисе турристического агентства.

“По результатам изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, поддельные ПЦР-тесты и “черновые” записи. Во время предварительного осмотра изъятой техники обнаружено отправление скан-копий ПЦР-тестов клиентам туристического агентства. Также обыск провели в Государственном учреждении Минздрава. Установлено, что сведения в базу данных медицинского учреждения не вносились, исследования не проводились и порядковый номер справки не отвечал порядковому номеру в учреждении”, – сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Фигурантам планируют сообщить о подозрении.

ВИДЕОВидео: Національна поліція України / YouTube

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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