В Узбекистане разрешили массовые мероприятия на фоне снижения случаев COVID-19

В связи с улучшением ситуации с коронавирусом власти Узбекистана с 20 сентября разрешили проводить в стране массовые мероприятия, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

По состоянию на 20 сентября в Узбекистане выявлено 168 938 случаев коронавируса, скончались 1192 человека, 162 684 человека выздоровели. В июле-августе число заболевших за сутки достигало 800-900, в сентябре снизилось до 500, передает РИА «Новости».

«По рекомендации ответственных организаций с 20 сентября по всей территории Узбекистана разрешается проведение культурно-развлекательных (театр, кино, концерты) и массовых мероприятий и собраний, как на открытом воздухе, так и в закрытых комплексах», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Массовые мероприятия были запрещены с июля, также были закрыты театры и кинотеатры.

В Минздраве уточнили, что сотрудники культурно-развлекательных объектов и организаторы мероприятий, а также обслуживающий персонал должны иметь сертификат с QR-кодом о вакцинации минимум двумя дозами вакцины от коронавируса. Посетителям необходимо носить маски. «При этом администрации объектов рекомендовано допускать только посетителей с сертификатом и QR-кодом о вакцинации, кроме имеющих противопоказания», – добавили в ведомстве.

В Узбекистане вакцинация от коронавируса началась 1 апреля, привито почти 11% населения). Для жителей доступны вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, российский «Спутник V», англо-шведская AstraZeneca, американская Moderna и американско-немецкая Pfizer/BioNTech.

С 19 июля в республике введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков.

С 14 сентября в Узбекистане началось серийное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на предприятии «Журабек лабораторис».