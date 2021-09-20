 

Хинштейн рассказал о необходимых изменениях в оружейное законодательство

20.09.2021, 18:04, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газа«Оружейное законодательство в РФ должно измениться – нужен больший контроль за тем, для чего, собственно, отдельно взятый житель приобретает ствол», – сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя бойню, устроенную студентом в пермском вузе.

«Речь не идет о новом механическом поднятии планки возраста получения лицензии на оружие. Нужно концептуально определиться с подходом к пониманию, для чего вообще гражданину оружие. Понятно, когда винтовку приобретает охотник, живущий в сельской местности, для которого этот вид деятельности – образ жизни. А когда гладкоствольное ружье покупает 18-летний горожанин? Тут уже появляются вопросы», – отметил депутат Госдумы седьмого созыва, замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

Депутат напомнил, что для самообороны сейчас есть много средств, не требующих лицензии: начиная от газового баллончика и заканчивая так называемым «короткостволом», и в покупке ружья для этой цели нет никакой необходимости. Парламентарий также призвал обратить внимание на ситуацию с охраной учебных заведений и видеонаблюдением в РФ в целом, и конкретно в данном университете.

«Кроме того, нужно понять, почему в этом пермском университете, помимо кнопки тревожного вызова, заведенной на пост централизованной охраны, не было других средств оповещения? Почему охранявшие вуз сотрудники ЧОП звонили на номер 112, если у них есть прямая связь с подразделениями вневедомственной охраны?», – задался вопросами единоросс.

Как уже сообщалось, утром в понедельник 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). По данным Следственного комитета, погибли шестеро, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. По информации следствия, студент купил турецкую гладкоствольную охотничью винтовку Huglu калибра 12/76 в мае нынешнего года. Срок действия его лицензии истекает в мае 2026 года.

Сделанное еще до нападения признание Бекмансурова в соцсетях о том, что выявить его реальные замыслы психиатры не смогли, поскольку он «научился мастерски их скрывать», Хинштейн прокомментировал так: «В этой части законодательство уже недавно было скорректировано. Теперь получателей лицензии обязали проходить более жесткое медицинское, психиатрическое исследования. Весь вопрос в том, сможет ли претендент обмануть врача? Конечно, может. Крайне сложно выстроить систему, которая позволит на 100 процентов гарантировать, что оружие не попадет в руки человека с отклонениями. Но к этому надо стремиться, – и мы стремимся», – подчеркнул депутат.

«В любом случае, трагедия в Перми показывает, что ни о каком смягчении оружейного законодательства в РФ говорить не приходится», – резюмировал Хинштейн.



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