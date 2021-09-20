Через три десятилетия свалки будут завалены старыми солнечными панелями

По прогнозам экологов, до 2050 года в мире образуется около 80 миллионов тонн отработанных солнечных панелей. Количество мусора данной категории начнет расти, когда на крупных солнечных электростанциях начнут массово заменять панели. Ведь срок их службы не вечен.

Проблема в том, что до сих пор нет эффективных технологий переработки солнечных панелей, говорят эксперты. Вернее сказать, сейчас могут извлечь из них только малоценные материалы, а самые дорогие пока не получается.

Это значит, что старые панели выгоднее выбросить, чем утилизировать. Остается только надеяться, что в ближайшие годы, максимум десятилетия, такие технологии появятся. В противном случае человечество столкнется с новой экологической проблемой.