 

Видеокарту Radeon RX 6900 XT Speedster Zero WB представили в компании XFX

20.09.2021, 17:50, Новости дня
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Компания XFX провела презентацию новой модели видеокарты Radeon RX 6900 XT Speedster Zero WB. Ранее в сети уже публиковали информацию о данном устройстве, хотя сообщения в большинстве случаев опирались на инсайдерские источники.

Во время официального анонса производитель подтвердил, что для охлаждения видеокарты использован водоблок EK Water Blocks с полноцветной подсветкой.

Сама видеокарта создана по техроцессу 7 нм, что повысило производительность работы примерно на десять процентов. Возможен разгон до частоты 3 ГГц, хотя в штатном режиме устройство будет работать с показателем 2,525 ГГц. Цену во время презентации не назвали. Впрочем, учитывая текущую ситуацию на рынке, она все равно не сможет удержаться на уровне базовой.



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