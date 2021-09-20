Названы нарушающие обмен веществ шесть ежедневных привычек

Многие привычки, даже не считающиеся вредными, на самом деле могут приносить вред. Эксперты перечислили шесть привычек, которые нарушают обмен веществ, провоцируя развитие целого ряда заболеваний.

В первую очередь, нормальный метаболизм нарушают ограничения в приеме пищи. Так, из-за малого количества еды, которую употребляет человек, может появиться множество проблем. Недостаточная калорийность, дефицит витаминов и полезных веществ провоцируют заболевания целых органов и систем. Для того чтобы похудеть, медики рекомендуют не изматывать себя диетами, а сбалансировать рацион и вести активный образ жизни.

Сидячий образ жизни называют второй разрушающей правильный обмен веществ привычкой. Для того чтобы избежать ухудшения здоровья, следует больше двигаться, хотя бы выполняя работы по дому. Термогенез активности без упражнений, или NEAT, способен изменить ситуацию к лучшему.

Придерживаясь тех или иных диет, нельзя убирать из рациона белковые блюда. Они придают чувство сытости, а также ускоряют сжигание жиров. Усиление метаболизма или TEF (термический эффект пищи) примерно на 20-30 процентов происходит во время переваривания протеинов.

Некоторые люди не высыпаются из-за большой занятости, однако такая привычка тоже вредит здоровью. Неполноценный сон приводит к депрессии, набору веса и ожирению, проблемам с сердцем и сосудами. Не менее часто расстройство сна заканчивается повышением содержания сахара в крови.

Организму нужно постоянно получать как белки, так и жиры и углеводы, однако последние бывают разных типов. Так, их рафинированные виды наносят существенный вред здоровью. Увеличивая уровень глюкозы до критического уровня, они не дают телу использовать максимальное количество энергии. Такой рацион вызывает набор веса и ряд других аналогичных недугов.

Соблюдение диеты также не всегда является хорошей привычкой, во многих случаях она может изменить метаболизм не в лучшую сторону. Выбрав правильный и сбалансированный тип питания, следует не забывать и о физических нагрузках и спорте, без которых никакие ограничения в еде не помогут.

Источник: terrnews.com