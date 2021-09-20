 

Ольга Бузова и Елена Катина спели дуэтом хит «Тату», не попадая в ноты

20.09.2021, 17:44, Разное
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Ольга Бузова вместе с Леной Катиной спела хит группы «Тату» «Я сошла с ума». Многие знаменитости раскритиковали исполнение песни звездами.
На телеканале ТНТ зрители посмотрели первый выпуск шоу «Звезды в Африке», где участвовали знаменитые люди. Они должны были провести определенное время в сложных условиях. Ведущими были Михаил Галустян и Ольга Бузова. В честь такого события знаменитости собрались в ресторане. Среди приглашенных была и Елена Катина, которая во время отдыха захотела спеть композицию «Я сошла с ума». Ольга Бузова, обожающая выступать, сразу присоединилась к коллеге. Во время исполнения песни было очень весело, они даже получали удовольствие.

Поклонникам выступление знаменитостей не пришлось по душе. Многие заявили, что они не попадали в ноты. Но были и те, кто хотел бы видеть Ольгу Бузову в команде «Тату». Среди них оказалась и Ксения Собчак, которая опубликовала в Telegram-канале ролик.

Напомним, Ольгу Бузову уже не впервые критикуют из-за ее желания петь. Когда она только начинала выступать, то слышала много критики и только с помощью упорного труда выпускала новые композиции. Нынче артистка обучается вокалу у педагогов и при этом успевает принимать участие в проектах и готовить сольное шоу «Вот она я!». Мероприятие пройдет в октябре, обещая стать одним из самых обсуждаемых событий осени.

Источник: www.starhit.ru



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