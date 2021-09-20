 

Солистка «Комбинации» Татьяна Иванова рассказала о пластической операции

20.09.2021, 17:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Солистка коллектива «Комбинация» Татьяна Иванова участвовала в проекте «На 10 лет моложе». Артистка объяснила, что благодаря комплексному улучшению внешности она смогла преобразиться и стала привлекательнее.
Для омоложения Татьяны Ивановой привлекали много специалистов. С ней работали косметологи, стоматологи и стилисты. Артистке подтянули грудь, утянули живот, поставили виниры. Вокалистка признается, что у нее были сложные роды и расходились брюшные мышцы. Была сделана абдоминопластика, доктора разрезали и сшили мышцы, избавили от излишка кожи и сделали ровный шов. Все сложные манипуляции артистке совершали за один подход, из-за этого она была на операционном столе 5 часов.

Татьяна Иванова признается, что до хирургического вмешательства не ощущала себя собой, а после операции даже не узнала собственное отражение. В проект ее пригласил редактор, она приехала на кастинг и проходила его наравне со всеми. Знаменитость спрашивали, зачем она пришла, на что та ответила, что с таким лицом не может петь песню «Колбаски».

Артистка не поддерживает людей, которые призывают отказываться от пластической хирургии ради «красивого старения». Некрасивый вид после операции не расстроил певицу, так как она была готова ждать, пока организм восстановиться.

Источник: www.starhit.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.12 / Мнение: В Европе не осталось ни идей, ни нефти

17.01 / У посольства США в Москве прошел митинг бездомных за отмену американских санкций против Xiaomi

09.02 / Мосгорсуд сократил арест главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову до 15 суток

23.10 / 2500-летнем тибетском тексте нашли точное описание коронавируса и его пандемии

27.07 / Семенович порадовала режиссера сериала “Новая жизнь Маши Соленовой” уже в первый день съемок

21.12 / Мнение: Зачем Путину «Россия без коррупции»?

20.08 / Органические продукты полезнее обычных?

21.08 / Анна Кузнецова: «Количество детских площадок в России должно превысить количество детей»

03.08 / Мнение: На карандаш

23.01 / Биолог из Великобритании утверждает, что раскрыл тайну Лох-Несского чудовища

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика