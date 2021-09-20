Солистка «Комбинации» Татьяна Иванова рассказала о пластической операции

Солистка коллектива «Комбинация» Татьяна Иванова участвовала в проекте «На 10 лет моложе». Артистка объяснила, что благодаря комплексному улучшению внешности она смогла преобразиться и стала привлекательнее.

Для омоложения Татьяны Ивановой привлекали много специалистов. С ней работали косметологи, стоматологи и стилисты. Артистке подтянули грудь, утянули живот, поставили виниры. Вокалистка признается, что у нее были сложные роды и расходились брюшные мышцы. Была сделана абдоминопластика, доктора разрезали и сшили мышцы, избавили от излишка кожи и сделали ровный шов. Все сложные манипуляции артистке совершали за один подход, из-за этого она была на операционном столе 5 часов.

Татьяна Иванова признается, что до хирургического вмешательства не ощущала себя собой, а после операции даже не узнала собственное отражение. В проект ее пригласил редактор, она приехала на кастинг и проходила его наравне со всеми. Знаменитость спрашивали, зачем она пришла, на что та ответила, что с таким лицом не может петь песню «Колбаски».

Артистка не поддерживает людей, которые призывают отказываться от пластической хирургии ради «красивого старения». Некрасивый вид после операции не расстроил певицу, так как она была готова ждать, пока организм восстановиться.

Источник: www.starhit.ru