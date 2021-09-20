Венедиктов: у граждан нет сомнений в результате, но есть сомнения в процедуре

С 17 по 19 сентября у москвичей была уникальная возможность реализовать свое избирательное право с помощью дистанционного электронного голосования. Результаты онлайн-выборов депутатов Государственной Думы РФ были обнародованы в понедельник, 20 сентября.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов призвал желающих перепроверить корректность учета голосов на столичных выборах. Журналист подчеркнул, что у граждан нет сомнений в результате, но есть сомнения в процедуре.

“В 21:00, когда ключ расшифровался, он был выложен в обзервере публично и полностью. Любой человек мог этот ключ взять и начать расшифровывать все транзакции. Все доступно всем. Уже все выложено, блокчейн весь выложен, все голосования выложены”, – отметил Венедиктов.

Он также отметил, что ситуации с задержкой опубликования официальных результатов ДЭГ не придали должного значения. При этом журналист обратил внимание, что ключ для расшифровки результатов доступен до сих пор, поэтому любой желающий может перепроверить работу комиссий. “Там все анонимно”, – добавил Венедиктов.

Кроме того, руководитель столичного штаба назвал причиной задержки опубликования данных по ДЭГ расшифрование результатов функции “отложенное решение”, а также отсутствие протоколов у процедуры. Об этом сообщает АГН “Москва”.

Журналист напомнил, что аналогичная ситуация сложилась во время тестового голосования, после чего “была довольно бурная дискуссия” о необходимости функции “отложенного решения”. Венедиктов подчеркнул, что лично настоял на сохранении специальной функции.

“В результате 294 тысяч человек воспользовались функцией. Это затормозило. В 4:03 весь ДЭГ у нас был загружен. В 4:00 мы все загрузили на мониторе”, – отметил глава штаба.