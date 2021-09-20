 

ЦИК: «Наименьшее количество нарушений было зафиксировано на участках без наблюдателей»

20.09.2021, 17:31, Разное
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Глава Центризбиркома Элла Памфилова подвела итог рассмотрения жалоб на процедуру проведения выборов в Госдуму, прошедших 17-19 сентября. Наименьшее число нарушений было зафиксировано на участках, на которых не было наблюдателей.

«Цифры не могут врать. Существует совершенно чёткая корреляция между числом наблюдателей и числом нарушений процедуры выборов. Все они будут рассматриваться, а виновные будут наказаны. Но в целом ясно, что все проблемы – как раз-таки от наблюдателей. Там что ни шпион, то соросовский провокатор или иноагент. В будущем планируется и дальше сокращать число наблюдателей до полного искоренения жалоб на работу избиркомов», – сказала Памфилова.

В этом году наблюдатели отсутствовали на 18 избирательных участках из 225, и ни на одном из них не было зафиксировано нарушений выборного процесса. Также неплохие результаты показали 39 участков, наблюдение на которой осуществляли представители одной партии. Участки с большим количеством наблюдателей признаны проблемными, результаты на них были аннулированы, а мандаты отданы партии, набравшей большинство голосов по федеральным спискам.

Опыт российских выборов будут перенимать в Казахстане, Туркменистане и Китае, сообщил источник в ЦИК.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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