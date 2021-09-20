Зачем урод стреляет в детей? – Личное мнение

Сегодня, как вы уже знаете, случилась очередная трагедия в учебном заведении. Первокурсник Тимур, отучившийся в Пермском госуниверситете всего три недели, пришёл с оружием и напал на студентов.

На данный момент известно о 19 раненых, 8 из которых убиты.

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Видео: Телеграм

Урода ранили, после чего он издох на лестнице. Перед нападением он написал о своих мотивах.

Зачем урод стрелял в детей?

Основной посыл — ненависть. Урода все бесили. Ещё в марте он получил лицензию на оружие, прошёл все процедуры и купил дробовик.

Если о мотивах идиота говорить бессмысленно, то вот о процедуре покупки оружия — отдельный рассказ.



Фото: Соцсети

Как так получилось, что явно психбольному придурку выдали лицензию на владение огнестрельным оружием?

Психиатр дал тесты. Тимур часть ответов нашёл в Интеренете, а ответы на другой ему дала одноклассница, проходившая этот тест ранее.

Проверки? Внимательное изучение соискателя? На тебе тест — через пару дней приходи его сдать.

О чём это говорит? Да о том, что действующую систему — хоть она и сложна, и бюрократична — легко обмануть, раз псих смог её обойти и получить лицензию.

Не хочу сейчас гасить психиатра и всех причастных — они действовали в рамках системы, и не они одни так живут и работают.

Главный вопрос — как избежать массовых убийств в будущем?

https://t.me/lenamiro/9743

Во-первых, я уже устала говорить об охране в учебных заведениях.

Да, есть сторож. Пульт вызова полиции. Калитка иногда даже бывает на электронном замке, но всё это не работает.

На входе в универ стоял охранник. Погиб одним из первых — зачем он стоял там? Чтобы защитить или стать первым убитым? Да очевидно, что такая охрана не мешает преступнику!

https://t.me/lenamiro/9745

Вход в любое учебное заведение должен быть таким же, как в учреждения ФСИН или на посадку в самолёт. Да, это стоит денег, но это — эффективно.

Неужели наши дети, наша молодёжь не стоит затраченных на охрану денег?

Во-вторых, необходимо пересмотреть и возраст владения оружием. Нужно признать, что 18 лет сегодня — это не 18-летние герои в 1941.

Нынешние гаджетоманы другие. Они инфантильны. Взрослыми, ответственными людьми они становятся намного позже, чем даже лет 30 назад.

Зачем 18-летнему ребёнку оружие? Вот простой вопрос: зачем?

На охоту ходить? А мамка ему сопельки вытерла? Какая к чёрту охота чемпиону по компьютерным играм?

Необходимо повысить возраст — до 30 лет, хотя бы.

До 30 школьного задрота или вычислят и госпитализируют, или он забудет, как его загоняли линейками в шкаф.

Эти две меры снизят количество подобных трагедий, а возможно просто сведут их к нолю.

Согласны?

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