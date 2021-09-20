Огненно-оранжевый, королевский синий и розово-пурпурное сочетание: семь великолепных цветовых стратегий осенней моды

Осень уже в самом разгаре. Это значит, что пришло время наполнить свой гардероб яркими красками. Традиционно осенью в моде насыщенные цвета. Это бордовый, коричневый, оранжевый, оливковый, красный. Сами по себе они универсальны, поэтому хорошо сочетаются с любыми оттенками. Но в этом году дизайнеры решили разбавить осень новыми красками. Какие цвета будут актуальны в этом сезоне? Предлагаем вашему вниманию 7 самых интересных цветовых стратегий.

Неоново-зеленый

Нежные оттенки зеленого традиционно пользуются популярностью весной и летом. Но в этом году они останутся с нами и осенью. Неоновый зеленый сегодня – это нежный, почти пастельный оттенок, в котором нет вычурной яркости и кислотности. Такой цвет напомнит вам об ушедшем лете, подарит образу свежести и поднимет настроение мрачными осенними вечерами.

Неоново-зеленый хорошо подходит для базовых предметов гардероба. Например, теплых свитеров, кардиганов или вязаных платьев. Их можно сочетать со светлыми джинсами, бежевыми топами и кофтами. Такой нежный зеленый оттенок хорошо смотрится с любыми пастельными оттенками.

А вот покупать верхнюю одежду такого цвета все же не стоит. Нет, нежно-зеленое пальто, конечно, будет выглядеть стильно и красиво. Но ожидается, что цвет не задержится в моде на несколько сезонов, поэтому учитывайте это, если планируете носить верхнюю одежду не один год.

Королевский синий

Королевский синий отличается своей насыщенностью и глубиной цвета. Традиционно его называют зимним оттенком, но в этом году надевать его можно и ранней осенью. Королевский синий удобен тем, что он сам по себе универсален, потому что сочетается со всеми базовыми цветами. Свитер такого оттенка будет одинаково хорошо смотреться как с рваными джинсами, так и с классическими брюками. Глубокий синий – идеальный вариант для строгих костюмов, осенних пальто и даже замшевой обуви.

Единственное правило: старайтесь не комбинировать королевский синий с другими яркими цветами. Этот оттенок сам по себе перетягивает на себя все внимание. Поэтому не нужно дополнять его другими цветовыми акцентами. Носите синий с базовыми оттенками: черным, коричневым и даже белым. Но особенно хорошо такой цвет сочетается с темно-серым.

Тай-дай

Тай-дай – это особая техника окрашивания ткани. Ее перевязывают и стягивают в нескольких местах, а потом опускают в краску разного цвета. В итоге получаются совершенно разномастные сочетания. В этом сезоне особенно популярны градиенты и плавные переходы. Оттенки для тай-дайя тоже лучше выбирать пастельные. Такое окрашивание придаст изюминку вашему образу.

Но не переборщите. Тай-дай – избыточное окрашивание. Если вы надеваете градиентную куртку или свитер, то остальная одежда должна быть нейтральной. Например, с тай-даем хорошо сочетаются классические синие джинсы или серые брюки.

Розово-пурпурный

Розовый – классический “девчачий” цвет. Не отказывайте себе в удовольствии надеть его этой осенью. Но избегайте привычных пастельных и нежных оттенков. Им на смену в этом сезоне пришел насыщенный розовый. Особенно популярно его сочетание с оттенками фиолетового. Так, розовый цвет хорошо дополнит пурпурный.

Опять же, так как эти цвета сами по себе достаточно яркие, для оставшейся одежды выбирайте базовые оттенки. Розовый, как правило, сочетается со светлыми цветами: белым, пастельно-серым, бежевым.

Красный

Красный – цвет созревших ягод рябины и опавших листьев. Не зря его называют осенней классикой. Одежда красного цвета легко станет изюминкой образа. А еще насыщенный красный идеально подходит для аксессуаров. Но есть один нюанс. Красный цвет доминирует сам по себе, поэтому оставшаяся одежда должна быть максимально нейтральной. Например, этот цвет хорошо сочетается с черным и серым. А коричневый и бежевый, наоборот, будут смотреться с ним слишком тяжело.

Золотисто-желтый

Желтый – цвет, который прочно ассоциируется с осенью. Он не такой яркий, как оранжевый, но при этом выглядит интереснее классического бежевого. Желтый не только подарит образу изюминки, но еще и визуально согреет вас этой осенью. А еще напомнит вам о солнце, которое будет все реже появляться на небе.

Желтый – хороший вариант для теплых свитеров и кардиганов. Их, кстати, можно будет носить и весной, так как этот цвет будет актуален на протяжении всего 2022 года.

Огненно-оранжевый

Осень – это время ярко-оранжевой опавшей листвы. Нет ничего плохого в том, чтобы попробовать слиться с ней, надев одежду такого же цвета. Огненно-оранжевый цвет – это хит этой осени. Выбирайте его и делайте акцентом своего образа. Рубашки, футболки, свитеры и кардиганы – все они будут идеально смотреться в оранжевом цвете. Он отлично сочетается с базовыми темными оттенками. Например, с классическим черным, насыщенным коричневым или серым.

А еще огненно-оранжевый цвет – это идеальный вариант для аксессуаров. Если яркое пальто кажется вам слишком вычурным, не экспериментируйте. Надевайте привычную черную или коричневую верхнюю одежду. Но обязательно дополните ее оранжевым шарфом, беретом или даже перчатками.