Модная стрижка станет ещё лучше – надо просто добавить многослойности

Женщины, которые стараются всегда выглядеть отлично, заранее думают о том, как правильно преображаться, готовясь к каждому сезону. Им важно, чтобы волосы были ухоженными и здоровыми.

Модная стрижка этой осени будет выглядеть еще лучше, если добавить ей слои. Многослойность сейчас в тренде. И на это следует ориентироваться.

Со слоями или без?

Многие женщины приходят в парикмахерскую с большим сомнением и в надежде, что специалисты им что-нибудь посоветуют. И действительно: только специалист по парикмахерскому искусству знает, какое решение принять и определить, подходят ли слои именно вам.

Но есть определенные стрижки, в которых больше свежести, их легче расчесывать. Также они немного омолодят женщину. Благодаря нескольким слоям стрижки волос кажутся потрясающими. Именно о них и пойдет речь далее.

Существуют стрижки, которые благодаря умелому стилисту выглядят просто великолепно. К тому же они подойдут тем женщинам, у которых по утрам не хватает времени долго сидеть у зеркала и укладывать локон к локону. Достаточно просто аккуратно расчесать все прядки.

Парадная “грива”

Специалисты называют ее “контурной” стрижкой, то есть мастер подстригает края волос для определения контуров. Обычно используют ножницы – для более четких контуров прически, и бритву, чтобы немного разгрузить объем волос, обрамляющих лицо, а также для придания очертаний овалу лица, шеи. Волосы приобретут прямую, округлую либо заостренную форму. Внимание обращается не только на желания клиентки, но и на тип волос, на их текстуру. Подытоживая вышесказанное, делаем вывод: описанная выше техника используется, если нужно увеличить объем волос.

Если волосы кудрявые

Они состригаются скульптурно, чтобы шаг за шагом специалист мог увидеть, как падает каждый локон и какой объем в итоге получается.

Лишенные волос волосы

Стрижку еще называют “масштабированием”. Техника состоит в том, чтобы подстричь волосы так, как если бы мы побрили голову и позволили локонам свободно расти.

Согласно теории, каждая волосинка должна быть одинаковой длины, чтобы так же одинаково она и росла. Но следует учитывать углы среза: так будет достигнуто более тонкое масштабирование или более глубокое, в зависимости от объема, которого вы хотите достичь.

Объем, свежесть, слои

Вьющиеся волосы с челкой. Эта стрижка в форме длинного боба значительно увеличит ее объем, если добавить несколько слоев из верхней и средней области. Так выглядит намного круче. Боб на тонких волосах. Если у женщины мало волос или они очень тонкие, следует добавить несколько слоев. Объем сразу же увеличится. Выделение нижней части волос. Такая стрижка особенно интересна для тех, у кого густые волосы. Шикарная длина и объем. Нет сомнений в том, что такая грива волос будет иметь более сбалансированный объем с применением тонкого и удачного плетения или волн на волосах. Легкая свежесть. В прическе с прямыми волосами слои сотворят настоящее волшебство и полностью обновят ее.

Бобы, слои и легкость

Микробоб. Даже на более коротких волосах, чем на этой фотографии, особенно если волосы густые, такая стрижка позволит выглядеть женщине по-девичьи, помолодевшей. Лохматая стрижка слоями. Смотрится эта прическа очень просто, но такая “лохматость” делает женщину более молодой, свежей, динамичной. Длинный боб. Если хочется обновить свои длинные волосы, сделайте такую прическу – и будете приятно поражены. “Лохматые” тонкие волосы. Хороший способ превратить безжизненный длинный боб во что-то более рокерское: несколько разных слоев локонов.