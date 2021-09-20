 

Студент в Киевской области умер не из-за вакцинации от коронавируса – Шкарлет

20.09.2021, 17:12, Новости дня
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“Те досадные случаи, которые происходят, все знаем – облетели определенные сети сообщения о мальчике 19 лет, но там причина, она будет обнародована, причина не в вакцинации. Есть несколько побочных явлений, но вакцинация сегодня наша с вами – залог успешного образовательного процесса”, – заявил Шкарлет.

Министр призвал педагогов обращаться за разъяснениями относительно вакцинации и ее последствий к профильным врачам и в центр предоставления консультаций Минздрава.

“Сегодня пандемия COVID-19 перерастает в пандемию невакцинированных. Задумайтесь об этом. В городах, в областях, в районах нужно активно и достаточно взвешенно и разумно относиться к вакцинации, – добавил Шкарлет.

За последние три месяца 98,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине не были вакцинированы, сообщили в Минздраве.

Контекст:

13 сентября в Буче через несколько часов после вакцинации от коронавируса умер 19-летний студент Украинского гуманитарного института Владимир Сало.

По данным вуза, в справке указана причина смерти: “Сердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность”, а окончательный вывод будет известен “только через месяц, после завершения медицинских исследований”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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