Полиция сообщила об освобождении 60 человек из трудового рабства в Днепропетровской области

“Фермеры имеют в собственности 500 га земли в Петриковском и Магдалиновском районах Днепропетровской области. Для обработки полей и сбора урожая овощей они предлагали рабочим приличную плату. Вместо этого людей заселили в бараки и платили только часть обещанных средств”, – говорится в сообщении.

Полиция задержала троих людей в возрасте 40, 50 лет и 64 года. В ходе обысков по месту их жительства правоохранители изъяли оружие, патроны, паспорта рабочих, документацию, банковские карточки, деньги и три автомобиля.

“На момент следственных мероприятий в бараках находились 60 человек, которые подвергались трудовой эксплуатации”, – сообщила полиция.

Троим задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса (торговля людьми). Также открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

“Задержанным грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию еще двух человек, причастных к торговле людьми”, – проинформировала пресс-служба.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—