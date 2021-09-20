Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу “Танцы со звездами”

По словам Зарицкой, между ней и Прохоровым произошел конфликт, после чего тот первым заявил о нежелании танцевать в паре с певицей.

“Мы очень дружили. И это был для меня удар. И я просто согласилась на человека, которого вообще не знаю. Но все классно, слава богу”, – заявила певица.

Ранее Зарицкая уже рассказывала о замене партнера на шоу, но не называла имя хореографа, который отказался с ней выступать. “Он был не очень уверен, что со мной может продержаться в проекте долго. Я иду туда, чтобы у меня был партнер, который за меня убьет, будет рвать всех”, – сообщила в начале августа певица.

Прохоров ранее принимал участие в этом шоу, выступая на паркете вместе с украинской гимнасткой Анной Ризатдиновой – в 2019 году пара заняла второе место.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube

Контекст:

Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Участие в проекте принимают 14 украинских знаменитостей, среди которых семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена в возрасте от 24 до 47 лет. Список участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

После двух эфиров проект покинули уже две пары – 19 сентября из шоу ушли актриса “Женского квартала” студии “Квартал 95” Александра Машлятина и ее партнер Денис Самсон, а за неделю до этого участие прекратили капитан молдавской команды “Стояновка”, являющейся участницей шоу “Лига смеха” на “1+1”, Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта является хореограф Елена Коляденко.

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