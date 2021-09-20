Задымление произошло в коллекторе на станции метро «Пролетарская» в Москве
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Поезда проезжают станцию «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии без остановки.
«Станция Пролетарская Таганско-Краснопресненской линии (7) временно закрыта по техническим причинам. Поезда проезжают станцию без остановки», – говорится в сообщении Дептранса Москвы в Telegram.
Позже в ведомстве сообщили, что станция снова открыта и работает в обычном режиме. Поезда останавливаются на станции для посадки и высадки.
Ранее сообщалось об эвакуации людей со станции московского метро «Проспект Вернадского» из-за задымления.
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