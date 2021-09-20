 

Задымление произошло в коллекторе на станции метро «Пролетарская» в Москве

20.09.2021, 17:10, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПоезда проезжают станцию «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии без остановки.

«Станция Пролетарская Таганско-Краснопресненской линии (7) временно закрыта по техническим причинам. Поезда проезжают станцию без остановки», – говорится в сообщении Дептранса Москвы в Telegram.

Позже в ведомстве сообщили, что станция снова открыта и работает в обычном режиме. Поезда останавливаются на станции для посадки и высадки.

Ранее сообщалось об эвакуации людей со станции московского метро «Проспект Вернадского» из-за задымления.



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