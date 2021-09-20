Через неделю состоится презентация таинственного смартфона Civi

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20.09.2021, 16:56, Новости дня
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Через неделю, 27 сентября, компания Xiaomi собирается провести на территории Китая презентацию смартфонов Civi, которые эксперты называют таинственными из-за острой нехватки информации о технических характеристиках.

Неизвестно даже, выйдет ли новый гаджет именно под названием Civi, ведь оно может оказаться обычным кодовым именем, которые присваивают электронным устройствам на ранней стадии разработки. Существует лишь предположение, что в результате производитель может представить Xiaomi CC11.

На сегодня в распоряжении общественности есть только скудная информация, полученная от инсайдеров и пока ничем не подтвержденная. Речь идет о наличии экрана с диагональю 6,55 дюйма, 64-мегапиксальном датчике основной камеры и процессоре Snapdragon 778G.



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