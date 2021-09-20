Презентация смартфона Galaxy M52 5G назначена на 28 сентября

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20.09.2021, 16:56, Новости дня
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Представители компании Samsung официально подтвердили дату презентации нового смартфона Galaxy M52 5G. Мероприятие запланировано на 28 сентября, сообщает производитель.

Ранее в сети уже появлялась информация о том, то новое устройство получит экран с частотой обновления картинки 120 Гц и диагональю 6,7 дюйма. Также аппарат выйдет с поддержкой беспроводной связи пятого поколения, что видно из самого названия.

Одним из преимуществ станет использования стекла повышенной прочности на экране смартфона. Датчик фронтальной камеры обеспечит съемку с разрешающей способностью 32 Мп. Мощность основного датчика тыльной камеры составит 64 Мп. В конструкции использован процессор Qualcomm Snapdragon 778G.



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