У 40% здоровых людей среднего возраста обнаружили холестерин в артериях сердца



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Атеросклероз коронарных артерий

При атеросклерозе просвет коронарных (снабжающих миокард, сердечную мышцу) артерий перекрывается бляшками, которые состоят из холестерина, солей кальция и не только. Из-за этого миокард может получать недостаточное количество крови – развивается ишемия. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) может давать о себе знать сжимающей болью за грудиной, в тяжелых случаях часть миокарда может отмирать – развивается инфаркт.

Что такое немые атеросклероз и ишемия?

Состояние, при котором на фоне развитого атеросклероза коронарных сосудов, нет характерных симптомов, называют немой ишемией, немым атеросклерозом. Такие люди не получают необходимого лечения, которое может предупредить инфаркт и инсульт. Врачи считают, что на наличие такой немой ишемии нужно проводить скрининг среди людей с высоким риском ИБС. Особенно часто это состояние встречают у людей с сахарным диабетом 2 типа.

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Как диагностируют немой атеросклероз?

Для диагностики немой ишемии используют ЭКГ, анализы крови и медицинскую визуализацию — компьютерную томографию (КТ сердца) для определения отложений кальция в атеросклеротических бляшках.

Авторы нового исследования не только показали, насколько распространен немой атеросклероз среди шведов среднего возраста: они также обнаружили, что используемая для его скрининга КТ сердца не способна выявлять все случаи.

Что показало новое исследование

Ученые случайным образом выбрали для анализа данные более 25 тысяч человек в возрасте 50-64 лет, которые ранее участвовали в крупном исследовании здоровья сердца жителей Швеции. Ни у кого из участников во время сбора данных (с 2013 по 2018 года) не были диагностированы сердечно-сосудистые болезни. Все они прошли КТ сердца для выявления отложений солей кальция в коронарных артериях и компьютерную томографическую ангиографию коронарных артерий (КТ-ангиографию). Последний метод определяет объем и скорость кровотока.

Среди основных результатов исследования:

Методом КТ-ангиографии удалось выявить атеросклероз различной степени у 42% участников исследования.

Тот же метод показал, что у 5,2% людей с атеросклерозом атеросклеротические отложения закрывают просвет хотя бы одной коронарной артерии не менее чем наполовину.

Примерно у 2% тяжесть течения атеросклероза была большей: нарушался кровоток в главной коронарной артерии или ее трех магистральных ветвях одновременно.

У людей в возрасте 60-64 лет атеросклероз обнаруживали в среднем в 1,8 раза чаще, чем в 50-54 года.

У женщин атеросклеротический процесс начинался в среднем на 10 лет позже, чем у мужчин.

Обнаружение кальцинатов в коронарных артериях при КТ тоже в было связано со снижением кровотока в них. Однако этот метод оказался недостаточно точным. У 10% людей, у которых КТ сердца не выявила изменений, КТ-ангиография обнаружила признаки атеросклероза.

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Авторы исследования подчеркивают, что КТ-ангиография, которую они использовали, является более точным методом, который фиксирует атеросклероз до того, как в атеросклеротических бляшках появятся кальцинаты. Бергстрём считает, что ведущие кардиологические организации должны оценить эффективность КТ-ангиографии для диагностики

«Важно помнить, что ничем не проявляюший себя коронарный атеросклероз распространен среди людей среднего возраста. Его риск может резко увеличиваться в зависимости от возраста, пола и сопутствующих факторов риска ишемической болезни сердца», – сказал Йоран Бергстрём (Göran Bergström), профессор Гётеборгский университета, соавтор исследования.