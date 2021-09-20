 

Отоларинголог Зайцев рассказал, чем пахнет мир при нарушении обоняния коронавирусом

20.09.2021, 16:50, Разное
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Отолагинголог Владимир Зайцев объяснил, что коронавирус инфицирует нервные клетки. Данный процесс может сопровождаться у пациентов фантомными запахами.
По мнению специалиста, у каждого заболевшего человека возникает своя обонятельная галлюцинация. Например, пища может пахнуть тухлятиной. При этом в особых случаях разные запахи могут накладываться друг на друга. Данные отклонения практически круглосуточно беспокоят людей, притупляясь в ночное время.

Предполагается, что имеются две причины возникновения подобных отклонений. Самой простой является отек воспаленной слизистой оболочки носоглотки. Это может искажать информацию, поступающую в мозг. После выздоровления подобный эффект исчезает сам.

В случае поражения на уровне головного мозга имеют место более серьезные последствия. Вернуть нормальное состояние можно только при соответствующем медикаментозном лечении. В особо сложных случаях обоняние может не восстановиться.

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