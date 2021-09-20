Средиземноморская диета улучшает память и когнитивные функции

Зарубежные исследователи рассказали о преимуществах так называемой средиземноморской диеты. Как оказалось, она может улучшить память и когнитивные функции человека.

В ходе исследования приняли участие почти пять сотен волонтеров с ровным количеством мужчин и женщин не старше 65 лет. Причем анализ информации осуществляли 23 исследовательских центра из Испании. Следует отметить, до начала эксперимента у многих добровольцев диагностировались отклонения вроде повышения давления, избытка жира, метаболического синдрома, высокого уровня триглицеридов. Именно при проблемах с обменом веществ часто отмечаются заболевания сердца, расстройства кровоснабжения мозга, диабет и нарушения когнитивного типа.

Напомним, средиземноморская диета включает в себя преимущественно овощи, фрукты, злаки и морепродукты. Она характеризуется низкой калорийностью и большим количеством клетчатки, а также множеством витаминов. Нейропсихологические тесты показали пользу для когнитивного статуса участников эксперимента. Причем проверка проводилась с интервалом через год и три года, и каждый раз результаты оказались такими же, в глобальном познании и в исследовании памяти улучшения отмечались на 0,6 и 0,9 баллов.

Всего в опроснике ученых было 17 тем, эксперты исследовали и количество употребляемого оливкового масла. Также средиземноморская диета поможет сбросить вес, избавиться от лишних жировых накоплений. При этом описанные преимущества менее выражены у людей с диабетом по второму типу. Когнитивные же улучшения отмечаются у всех, кто придерживается диеты средиземноморского региона.

Источник: terrnews.com