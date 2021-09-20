 

Врачи рассказали, что будет при одновременном инфицировании гриппом и COVID-19

20.09.2021, 16:50, Разное
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Одновременное заболевание двумя инфекциями достаточно редкое, но возможное явление. Врачи рассказали, что будет при одновременном инфицировании гриппом и COVID-19.
Пока нет однозначного ответа специалистов на проблему одновременного заражения ковидом и гриппом. Первоначально предполагалось, что одна инфекция вызывает в организме больного выработку белков интерферона, которые препятствуют проникновению возбудителя второго заболевания. Однако практика показывает, что ковид подавляет интерферонную систему, из-за чего грипп также может поразить уже заболевшего ковидом человека.

По мнению специалистов, наибольшей проблемой является то, что обе инфекции могут поражать один и тот же орган – легкие. В этом случае могут наблюдаться самые тяжелые последствия. Особенно сложно подобные “микст-инфекции” будут проходить у пожилых людей и в случае сопутствующих заболеваний.

Источник: news.ru



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