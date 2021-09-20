Ежегодная премия доверия потребителей МАРКА №1 В РОССИИ объявляет о старте голосования в Сети для определения победителей конкурса.

Каждый год лучшие производители товаров и услуг страны собираются на знаковом и одном из самых ожидаемых событий года в Государственном Кремлевском Дворце. 11 декабря состоится церемония награждения победителей национальной премии МАРКА №1 В РОССИИ 2021, вот уже в 23-й раз ТОП лучших производителей товаров и услуг страны выйдут на сцену Кремля, чтобы получить заветный LIKE.

Поставь LIKE любимой марке! Выиграй приглашение на Новогодний СУПЕР концерт в Кремль!!! Звездные гости, новогодние подарки!!!

Ежегодная премия доверия потребителей «Марка №1 в России» существует с 1998 года и представляет собой одну из самых значимых на отечественном рынке систем оценки известности брендов и уровня доверия к ним покупателей.

Организатором премии является новостной портал Anews.com.