 

ЦИК заявил о корректности введения протоколов ДЭГ в ГАС “Выборы”

20.09.2021, 16:48, Разное
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Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев рассказал, что на данный момент подсчитаны результаты 99,71% протоколов, которые введены в ГАС “Выборы”. Он также подчеркнул, что в ЦИК не видят проблем с вводом в систему протоколов дистанционного электронного голосования.

“Среди этих введенных все протоколы, связанные с дистанционным электронным голосованием, поступившие в ГАС “Выборы”, корректным образом отражены в соответствующих территориальных комиссиях и окружных избирательных комиссиях”, – цитирует Булаева ТАСС.

Зампред ЦИКа обратил внимание, что сегодняшний день проблем с вводом протоколов по ДЭГ нет. Булаев подчеркнул, что данные введены корректным образом и уже отражены в результатах голосования по партиям или по кандидатам.

Отметим, что на прошедших с 17 по 19 сентября выборах в Государственную Думу РФ применялась система ДЭГ в семи субъектах РФ: Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.

Напомним, более двух миллионов москвичей подали заявки на участие в онлайн-выборах. Все заявки прошли проверку в ЦИК, чтобы исключить двойного голосования. Результаты ДЭГ были оглашены в понедельник, 20 сентября. Лидером электронного голосования стала партия “Единая Россия”.



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