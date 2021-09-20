Как создать объемные локоны с помощью насадки-диффузора: 3 простых шага

Иногда так хочется обрести красивые локоны, которые сделают любую женщину еще прекраснее и обворожительнее. И хотя обычный фен с этим не справится, зато если у вас есть к нему круглая насадка-диффузор, то ее можно использовать в качестве инструмента для укладки. Это поможет вам сделать объемные кудри без особого труда всего за три шага.

Подготовка

Чтобы получить объемные кудри, в первую очередь следует волосы подготовить к процедурам. Чтобы их было легко уложить, они должны быть влажными, так что на них нужно будет хорошенько побрызгать из пульверизатора, наполненного водой. Средства для укладки, подходящие для желаемого результата, например, крем или гель для укладки, также должны быть нанесены руками заранее. Для большего объема перед началом укладки можно также воспользоваться заколками для волос, которые слегка приподнимут шевелюру.

Сушка

После подготовки волос можно переходить к их сушке с помощью фена с диффузором. И главным девизом тут будет терпение. Сначала нужно будет выбрать уровень нагрева и мощности, поставив их на минимум, чтобы предотвратить разрушение структуры волос.

Также не прикасайтесь к шевелюре во время сушки феном, потому что это тоже электризует пряди и разрушает структуру. Еще важно, чтобы сначала все волосы находились с одной стороны, а затем постепенно перекладывались на другую сторону, что позволит охватить их все без исключения. И наконец, важна отправная точка: всегда нужно начинать сушить, держа фен над головой, а затем продвигаться от шеи к бокам, сосредоточившись на корнях волос. Когда шевелюра наполовину высохнет, можно уже сушить волоски по всей длине так, чтобы воздух поступал сверху вниз, что придаст локонам объем.

Финальный штрих

В конце, когда волосы почти полностью высохнут, снова можно придать им объем, осторожно приподняв диффузором кончики. А чтобы шевелюра стала еще более привлекательной, перед выходом в свет нужно будет нанести на нее небольшое количество масла, и эффект будет просто потрясающий.