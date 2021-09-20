Раскрыла небольшой секрет: Меладзе рассказал, что подарил Альбине за дочь

В апреле этого года, прямо на День космонавтики, певец Валерий Меладзе стал папой в шестой раз. У него родилась четвертая по счету дочь. В недавнем интервью музыкант признался, какой подарок он вручил жене в благодарность за рождение малышки.

Семейная идиллия

По словам исполнителя хита «Самба белого мотылька», самый дорогой подарок, который ему преподнесла жена — это дети. У Валерия и его супруги, певицы Альбины Джанабаевой, есть сыновья Константин и Лука, а также младшая дочь, которую они назвали Агатой. Так вот, за рождение малышки певец отблагодарил свою возлюбленную презентом в виде «приличных сережек». Точную или хотя бы приблизительную стоимость украшений артист не назвал.

Свою жену Валерий считает самой красивой женщиной в мире. Пара вместе уже более десяти лет, но в официальном браке — около семи. Роман между ними начался еще тогда, когда музыкант жил с первой супругой и воспитывал с ней трех дочерей.

По словам артиста, секрет счастливого и успешного брака заключается во взаимном уважении. Нельзя требовать от партнера быть идеальным. Нужно научиться принимать друг друга с недостатками.

Оценка себя

Себя музыкант считает хорошим папой, потому что любит детей больше собственной жизни. Когда он ушел из первой семьи, дочери от первого брака на него сильно обиделись. Только с годами они сменили гнев на милость и возобновили общение с отцом. Дочери также стали общаться со своими младшими братьями, сыновьями Валерия и Альбины. А вот общения с первой супругой нет. Бывшие не поддерживают связь, поскольку в этом нет необходимости. Валерий не считает, что было бы правильным, чтобы общались его нынешняя и бывшая жена. По его словам, они никогда не смогут стать подругами.

Младшую дочь Агату знаменитости пока не показывают общественности. Они умышленно прячут лицо малышки. По словам звезды, девочка очень похожа на своих родителей: иногда на папу, а иногда на маму.