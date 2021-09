Глава МИД Венгрии может не попасть на Генассамблею ООН из-за вакцинации российским “Спутником V”

Для поездки в США жителям ЕС достаточно отрицательного результата ПЦР-теста, но город Нью-Йорк, где проходит Генассамблея, и сама ООН ввели более строгие правила, сообщало 16 сентября агентство Associated Press. На Генеральной Ассамблее ООН смогут лично присутствовать только вакцинированные от коронавируса признанными ВОЗ или США препаратами. Российская делегация в ООН протестовала против этого требования, а посол РФ в ООН Василий Небензя назвал его “явно дискриминационным посягательством на права народов в ООН”.

Сийярто в марте сделали прививку российской вакциной, о чем он сообщал на своей странице в Facebook. “Спутник V” не признан ни ВОЗ, ни регуляторами США и Европейского союза.

https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/291726962319861

Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto got vaccinated with Russia’s #SputnikV vaccine against COVID-19. #SputnikVaccinated pic.twitter.com/unCVEvltJf

— Sputnik V (@sputnikvaccine) March 20, 2021

Венгерские журналисты подчеркивают, что для Сийярто важно быть на Генассамблее ООН, поскольку Венгрия планирует представить своих кандидатов на пост глав двух комитетов.

У главы МИД Венгрии все же есть шанс попасть на Генассамблею, отмечают в издании. На месте будет создан пункт вакцинации, так что Сийярто сможет привиться еще раз, какой-то западной вакциной. Пока неясно, использует ли он эту возможность. МИД Венгрии на запрос журналистов не ответил, однако несколько часов назад в Facebook министра появилось сообщение, что он выехал на Генассамблею ООН.

https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/410773910415165

Сессия Генассамблеи ООН в 2021 году открылась 14 сентября, говорится на сайте Генассамблеи. Общие дебаты ГА ООН пройдут с 21-го по 27 сентября. В повестке дня есть вопрос о временно оккупированных РФ территориях Украины, который пыталась заблокировать Россия. Для участия в сессии в США уже вылетел президент Украины Владимир Зеленский.

Контекст:

Вакцина “Спутник V” (регистрационное наименование – “Гам-КОВИД-Вак”) была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 23 августа этого года препарат “Спутник V” одобрили для использования в 69 странах.

Вакцину “Спутник V” критиковало научное сообщество, так как ее зарегистрировали до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

Венгрия стала первой страной ЕС, где применяют российскую вакцину без одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

Кроме вакцины “Спутник V”, в Венгрии иммунизируют препаратами Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinopharm.

К концу 2022 года Венгрия намерена наладить собственное производство “Спутника V”, заявлял Сийярто 24 августа.

