 

46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца

20.09.2021, 16:19, Новости дня
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В подводке к сюжету ведущий ТСН сообщил, что Вакарчук не подтвердил, но и не опроверг слухи о том, что матерью ребенка является 39-летняя Евгения Яцута – совладелица компании Radioaktivefilm.

“В украинских семьях, как и во многих других семьях, родители стараются не афишировать личную жизнь, чтобы дать детям в первое время полноценно встать на ноги без лишнего внимания. Я придерживаюсь этих традиций, думаю, все украинцы меня в этом понимают”, – заявил артист, отвечая на вопросы журналистов о сыне Иване.

Контекст:

Вакарчук родился в Мукачево (Закарпатская область). В 1994 году он присоединился к коллективу “Клан тиші”, заменив Андрея Голяка. 12 октября 1994 года группа стала называться “Океан Ельзи”, а Вакарчук стал лидером музыкального коллектива.

Музыкант дважды избирался народным депутатом Украины (в 2007-м и 2019 годах) и оба раза досрочно сложил полномочия.

2 июня 2021 года Вакарчук заявил, что расстался с гражданской женой Лялей Фонаревой после 20 лет семейной жизни. 25 августа стало известно, что в мае у артиста родился сын. Родители назвали ребенка Иваном – в честь отца артиста.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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