 

В Перми появился стихийный мемориал погибшим при стрельбе в вузе

20.09.2021, 16:16, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЖители города приносят к воротам Пермского государственного национального исследовательского университета цветы, мягкие игрушки и свечи.

Как передает ТАСС, сам университет закрыт, до конца недели руководство вуза отменило занятия, сотрудников перевели на дистанционный режим работы.

Напомним, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. 

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.



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