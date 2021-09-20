«Это моральная победа!»: Явлинский поблагодарил всех сторонников Навального, кто не голосовал за «Яблоко»

Григорий Явлинский подвел итоги выборов в Госдуму, на которых партия «Яблоко» набрала чуть более 1% голосов. Политик поблагодарил сторонников Алексея Навального за то, что они не позволили партии преодолеть 5% барьер и назвал результат «Яблока» моральной победой.

«Это моральная победа! Мы не позволили Навальному сделать из нас марионетку и очернить славное имя нашей партии. Нам не нужны голоса нацистов и популистов. У «Яблока» свой особый путь, вечная борьба — наша стихия. Мы и впредь будем отстаивать интересы свободной, единой России и защищать ее от вмешательства из вне. Теперь я вижу реальное число наших преданных сторонников. Один процент, но зато какой! Если этот процент выйдет на улицу, то мы в одночасье сменим власть, но делать этого, конечно же, не будем. В 2024 году нас ждет последний раунд борьбы за власть. Призываю всех, кто нас поддерживает, голосовать за меня на предстоящих выборах президента», — сказал Явлинский.

Явлинский отметил, что власть в очередной раз испугалась «Яблока» и ей пришлось прибегнуть к массовым фальсификациям. По оценке Явлинского, у его партии украли порядка 20% голосов избирателей и чистое второе место на выборах в Госдуму.

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