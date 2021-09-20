В смартфонах Samsung обнаружен серьезный дефект

На две модели смартфонов Samsung начали поступать жалобы. Речь идет о Galaxy А и Galaxy М, которые начинают внезапно перезагружаться, а затем сильно тормозят в работе.

Как сообщают специалисты компании-производителя, им уже известно о возникших проблемах, и они заняты устранением причин, которые привели к ее появлению. Тем временем эксперты говорят, что дело в дефекте самой конструкции гаджетов. Сброс до заводских настроек не позволяет устранить неполадки.

Известны случаи, когда в сервисных центрах для решения данной проблемы советовали заменить материнскую плату. Такой ремонт обойдется примерно в сотню американских долларов, уточняют эксперты. Но другого пути, похоже, нет.