 

В смартфонах Samsung обнаружен серьезный дефект

20.09.2021, 16:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На две модели смартфонов Samsung начали поступать жалобы. Речь идет о Galaxy А и Galaxy М, которые начинают внезапно перезагружаться, а затем сильно тормозят в работе.

Как сообщают специалисты компании-производителя, им уже известно о возникших проблемах, и они заняты устранением причин, которые привели к ее появлению. Тем временем эксперты говорят, что дело в дефекте самой конструкции гаджетов. Сброс до заводских настроек не позволяет устранить неполадки.  

Известны случаи, когда в сервисных центрах для решения данной проблемы советовали заменить материнскую плату. Такой ремонт обойдется примерно в сотню американских долларов, уточняют эксперты. Но другого пути, похоже, нет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.08 / В ВОЗ заявили о контактах с Россией по поводу первой вакцины от COVID-19

17.09 / “Пушкин, мля”, “Брат, ты красивый!” В сети обсуждают необычное селфи-видео Арсена Авакова

26.07 / Ребенок погиб после опрокидывания микроавтобуса в Туве

01.07 / В свердловском избиркоме объяснили данные по вечерней явке сбоем в ГАС «Выборы»

15.09 / CNN – решил, что олень — генпрокурор Южной Дакоты не сразу понял, что сбил на машине человека

18.09 / Джонсон задумался над введением локдауна в Британии из-за COVID-19

14.07 / Египет не договорился с Эфиопией по плотине на Голубом Ниле

17.08 / В Киеве женщина в кафе избила 28-летнего мужчину, потерпевшего госпитализировали с разрывом селезенки и почки – полиция

17.12 / Обнаружен еще один ранее неизвестный вид динозавров

03.07 / В США установлен новый рекорд суточного прироста заражений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика