Google увеличил мощность зарядного устройства для Pixel 6 Pro

Напомним, что предыдущее поколение смартфонов Google Pixel было обеспечено зарядным устройством мощностью всего 18 Вт. Теперь же, по имеющейся информации, новые Pixel 6 Pro получат зарядки на 33 Вт. При этом адаптер питания исключен из комплекта. То есть, его придется покупать отдельно.

Также стало известно, что при изготовлении новой модели смартфонов использована фирменная платформа Google Tensor, которая отличается высокими возможностями искусственного интеллекта.

Диагональ экрана составит в данных устройствах 6,7 дюйма. Картинка на нем будет отображаться в формате качества QHD+ с частотой кадров 120 Гц. Более дешевая версия получит дисплей на 6,4 дюйма (Full HD+ и 90 Гц). Высокую оценку получил и модуль камер для съемки.