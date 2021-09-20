Дети из бедных семей чаще страдают от «ленивого глаза»



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Амблиопия или «ленивый глаз» — это нарушение зрительного восприятия, при котором один глаз меньше задействован в зрительном процессе, из-за чего мозг видит разные «картинки» и не может совместить их в одну. В результате «ленивый глаз» получает меньше визуальных сигналов, и мозг подавляет информацию, которая поступает от него, из-за чего зрение постепенно ухудшается. Вылечить эту патологию можно лишь до наступления подросткового возраста, позже скорректировать нарушенное амблиопией зрение практически невозможно.

Вероятность развития заболевания повышают косоглазие, в том числе наследственное, недоношенность, низкая масса тела при рождении и другие. Чтобы получить максимально полные данные о группах рисках амблиопии, ученые Еврейского университета в Иерусалиме провели крупное исследование, в которое были включены данные 1,3 миллиона молодых людей 16-18 лет. Все они проходили медицинское обследование, в том числе проверку зрения, перед призывом в израильскую армию с 1993 по 2017 годы. Амблиопия была диагностирована у 14,3 тысячи юношей и девушек.

В целом за наблюдательный период распространенность патологии снизилась почти вдвое с 1,59% до 0,87%, и скорее всего это связано с улучшением профилактики нарушений зрения у детей. Вместе с тем анализ данных показал, что у детей из семей с низкими доходами значительно выше вероятность развития амблиопии по сравнению с их более состоятельными сверстниками. Также риск «ленивого глаза» оказался повышенным среди эмигрантов, в том числе из стран бывшего СССР и Северной Африки. Очевидно, в этих семьях меньше возможностей для своевременной профилактики различных заболеваний у детей, считают ученые.

Также ученые обнаружили связь этой патологии со сниженными когнитивными функциями и предположили, что амблиопия может затруднить чтение, и это приводит к ухудшению навыков мышления. К другим статистически значимым факторам риска «ленивого глаза» исследователи также относят ожирение, рост ниже среднего и проживание в ультраортодоксальной религиозной общине.

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«Мы думаем, что бедность и все, что с ней связано — например, стресс, некачественная пища и ограниченный доступ к медицинским услугам, — влияют на развитие мозга», — пояснили ученые.