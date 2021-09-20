 

Курникова и Иглесиас показали трёх подросших детей

20.09.2021, 15:56, Разное
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Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали трёх подросших детей. Поклонники знаменитостей положительно отреагировали на публикации пары, посвященные их семье.
Спортсменка и певец познакомились 19 лет назад, когда Иглесиас снимал клип на композицию «Escape». Теперь их младшая дочь танцует под треки из нового альбома знаменитого отца. Энрике Иглесиас показал девочке обложку пластинки и спросил, кто именно там изображен. На это ребенок без малейших сомнений ответил «папа».

Анна Курникова разметила ролик, в котором запечатлены обе ее дочери и сын, катающиеся на игрушечном авто. Подписчики оставили множество теплых пожеланий для детей. В качестве фона использовалась одна из новых композиций Энрике Иглесиаса «Chasing the sun».



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