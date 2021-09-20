Смартфоны Samsung Galaxy A и Galaxy M начали зависать и перезагружаться
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Владельцы популярных смартфонов Samsung серии Galaxy A и Galaxy M столкнулись с неопознанной ошибкой, которая приводит к зависанию девайсов и их последующей перезагрузке. Многие жалуются, что подобная проблема наблюдается у них около двух месяцев.
Попытки энтузиастов самостоятельно решить проблему, сбросив настройки смартфонов до заводских, не дали желаемого результата. В некоторых сервисных центрах Samsung владельцам подобных устройств предлагают заменить материнскую плату. Следует учесть, что подобная операция обойдется недешево: стоит она более ста долларов.
Данные смартфоны созданы на базе однокристальных систем Samsung Exynos. Однако окончательно непонятно, что именно является причиной сбоя – микросхемы или программное обеспечение. Южнокорейский производитель пока воздерживается от комментариев в отношении обнаруженной проблемы.
Источник: www.ixbt.com
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