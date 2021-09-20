Опубликован список погибших в результате стрельбы в Перми
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В результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли восемь человек, пострадали более десяти. СМИ обнародовали список жертв преступника.
В настоящее время журналисты называют имена лишь четырех погибших:
Список пострадавших:
Личности остальных жертв и пострадавших устанавливаются, передает телеканал “Царьград”.
Сам нападавший – 18-летний Тимур Б. – оказал сопротивление при задержании и получил ранение. По неподтвержденным данным СМИ, он скончался в реанимации.
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