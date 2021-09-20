Опубликован список погибших в результате стрельбы в Перми

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20.09.2021, 15:54, Разное
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В результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли восемь человек, пострадали более десяти. СМИ обнародовали список жертв преступника.

В настоящее время журналисты называют имена лишь четырех погибших:

  • Ярослав Арамиев, 20 лет
  • Александра Мохова, 20 лет
  • Анна Айельгина, 25 лет
  • Маргарита Энгаус, 66 лет

    • Список пострадавших:

  • Михайлова А.
  • Оньков Н.
  • Юматов С.
  • Обаит А.
  • Суслов А.
  • Пантилеева Н.
  • Трехов А.
  • Бердиев Ф.
  • Сапарова А.
  • Токорев А.
  • Андреев С.
  • Головина Н.
  • Дмитриев А.
  • Сорока В.
  • Каримов Э.
  • Азанов А.
  • Волгаев В.
  • Булдаков Д.
  • Сухарев А.
  • Сапаров Н.
  • Коротаев П.
  • Косовицина А.
  • Еловикова Я.

    • Личности остальных жертв и пострадавших устанавливаются, передает телеканал “Царьград”.

    Сам нападавший – 18-летний Тимур Б. – оказал сопротивление при задержании и получил ранение. По неподтвержденным данным СМИ, он скончался в реанимации.



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