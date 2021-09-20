Опубликован список погибших в результате стрельбы в Перми

В результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли восемь человек, пострадали более десяти. СМИ обнародовали список жертв преступника.

В настоящее время журналисты называют имена лишь четырех погибших:

Ярослав Арамиев, 20 лет

Александра Мохова, 20 лет

Анна Айельгина, 25 лет

Маргарита Энгаус, 66 лет

Список пострадавших:

Михайлова А.

Оньков Н.

Юматов С.

Обаит А.

Суслов А.

Пантилеева Н.

Трехов А.

Бердиев Ф.

Сапарова А.

Токорев А.

Андреев С.

Головина Н.

Дмитриев А.

Сорока В.

Каримов Э.

Азанов А.

Волгаев В.

Булдаков Д.

Сухарев А.

Сапаров Н.

Коротаев П.

Косовицина А.

Еловикова Я.

Личности остальных жертв и пострадавших устанавливаются, передает телеканал “Царьград”.

Сам нападавший – 18-летний Тимур Б. – оказал сопротивление при задержании и получил ранение. По неподтвержденным данным СМИ, он скончался в реанимации.