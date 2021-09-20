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20.09.2021, 15:54, Разное
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С 17 по 19 сентября в Москве проходили выборы депутатов Государственной Думы РФ, в том числе, по формату ДЭГ. Дистанционное электронное и многодневное голосование помогает гражданам реализовывать свои политические и гражданские права, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Как сообщает АГН “Москва”, политолог заявил о триумфе ДЭГ. Эксперт высоко оценил столичную систему онлайн-выборов, подчеркнув необходимость расширить электронный формат голосования. Он отметил, что с помощью ДЭГ голосовали Владимир Путин и Сергей Собянин.

“Этому способствовало голосование первых лиц: президент, мэр Москвы, премьер-министр – все проголосовали дистанционно, тем самым мотивируя избирателей, демонстрируя свое отношение к этому институту и показывая, насколько это важно. Это сыграло свою позитивную роль и повысило доверие к этому институту”, – уверен Чеснаков.

Кроме того, эксперт обратил внимание на положительную тенденцию трехдневного голосования, позволяющего гражданам сделать свой выбор в удобное для них время. “У граждан должна быть возможность голосовать тогда, когда они считают для себя удобным”, – отметил он.

Напомним, что в Москве на ДЭГ зарегистрировались более двух миллионов человек. Явка на онлайн-выборы в столице составила 96,5%. Москвичи преимущественно поддержали кандидатов от “Единой России”.



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