 

Простой трюк, как убрать седину и добавить объем у корней

20.09.2021, 15:28, Разное
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С возрастом у нас появляется все больше и больше седых волос, а пряди становятся тонкими и редкими. Многие женщины предпочитают маскировать седину с помощью окрашивания. Но частое воздействие краски портит шевелюру. В статье мы расскажем о простом и быстром способе скрытия седых волос. Вам понадобится цветной гель для бровей и несколько минут свободного времени.

Необычный метод

Этот метод изобрел парикмахер Мэтт Ньюман из Нью-Йорка. Однажды он попробовал закрасить седину на голове цветным гелем для бровей, который соответствовал его натуральному оттенку волос. И это сработало!

Применение геля для бровей имеет несколько преимуществ. Во-первых, это помогает быстро замаскировать седые пряди. Во-вторых, это средство придает полноту волоскам, которые истончаются с возрастом. Гель успешно скрывает седые участки не только на бровях, но и на голове.

Как использовать

Хорошо расчешите волосы. Окуните кисточку во флакон с оттеночным гелем. Нанесите средство на седые пряди и равномерно распределите его по всей длине.

Не набирайте на кисть слишком много геля. Если его окажется недостаточно, то лучше нанести дополнительный слой.

Уберите излишки средства бумажной салфеткой. Аккуратно расчешите пряди. Дайте гелю застыть на волосах.

Как подобрать цвет

Подбирайте оттеночный гель для бровей под ваш естественный цвет волос. Подкрашенные пряди должны выглядеть естественно и не выделяться на общем фоне. С помощью этого простого метода вы быстро скроете седину.

Заключение

Этот метод помогает при небольшом количестве седых волосков. Он не заменяет окрашивание. Ведь гель держится в среднем около 24 часов. Такой способ подходит для тех случаев, когда вам нужно срочно и быстро спрятать седину.

Гель для бровей действует на волосы менее агрессивно, чем обычная краска. Но его тоже не стоит применять слишком часто, так как в его состав входят химические продукты.



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