Евросоюз не признал результаты голосования в Крыму на выборах в Госдуму России

“Мы никогда не признаем голосование в Крыму, потому что Крым – это Украина. Мы обеспокоены тем, что жителям не подконтрольных Киеву украинских территорий на Донбассе выдавали российские паспорта, чтобы они участвовали в выборах. Это противоречит Минским соглашениям”, – сказал он.

По словам Стано, выборы в Госдуму РФ сопровождались запугиванием и давлением на оппозицию и независимых наблюдателей.

“В течение последних нескольких дней мы видели, что выборы в Госдуму и региональные выборы проходили в атмосфере запугивания критиков и независимых голосов. К ним не допустили признанных международных наблюдателей”, – констатировал пресс-секретарь ЕС.

Стано отметил, что Евросоюз сожалеет о решении России ограничить деятельность международной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами.

Контекст:

В России с 17-го по 19 сентября проходили выборы в Госдуму. Центризбирком РФ разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

Председатель российской комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский сказал, что примерно 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму.

В МИД Украины призвали мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе. Верховная Рада собирается проголосовать за постановление о непризнании результатов выборов в Госдуму России.

—