Pfizer заявила, что ее COVID-вакцина эффективная среди детей 5 – 11 лет

В испытаниях участвовали 4500 детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет в США, Финляндии, Польши и Испании. Проверяли эффективность препарата в трех возрастных группах: 5–11 лет, два – пять лет, шесть месяцев – два года.

Детям 5–11 лет вводили по 10 мкг с интервалом в 21 день (доза для взрослых – 30 мкг). После второй дозы у них уровень антител к коронавирусу был таким же высоким, как у подростков.

Побочные эффекты аналогичные – боль в месте прививки, лихорадка или боль в теле. У препарата хорошая переносимость среди детей 5–11 лет.

Pfizer и BioNTech планируют как можно скорее предоставить данные исследования Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) и другими регулирующими органами.

Компания планирует подать заявку на разрешение использования их вакцины для детей 5–11 лет в США. Запланирован также запрос в EMA об обновлении условного регистрационного удостоверения ЕС.

К концу года ожидаются также результаты исследования безопасности и эффективности вакцин в двух других возрастных группы – от двух до пять лет и детей от шести месяцев до двух лет.

Контекст:

10 мая FDA расширило перечень людей, которым можно в экстренном порядке прививаться вакциной против коронавируса производства Pfizer/BioNTech, включив в него подростков 12–15 лет. 13 мая в США началась вакцинация детей в возрасте 12–15 лет.

США стали второй страной, одобрившей препарат Pfizer/BioNTech для детей, первой аналогичное решение приняла Канада. Препарат одобрили после того, как 31 марта Pfizer и BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины от COVID-19 для подростков 12–15 лет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. США являются лидером по числу выявленных случаев коронавируса – в стране заболело 42 млн человек, умерло почти 673 тыс. пациентов, сообщал американский Университет Джонса Хопкинса.

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