 

“Рядом с такой девушкой даже Потап похорошел”. Настя Каменских показала, как нежно обнимает мужа

20.09.2021, 15:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Все что нам нужно – это любовь”, – подписала снимок певица, перефразировав строку из известной песни британской группы The Beatles

Пост Каменских за несколько часов набрал больше 40 тыс. лайков.

“Счастливые такие”, – заметила bugaenkoelena.

“Рядом с такой девушкой даже Потап похорошел”, – считает igor_dzapar_of.

“Чудесная пара. Давно нравитесь. Потап похорошел рядом с Настей. Настя супер!” – написала tatiana777988.

View this post on Instagram

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Каменских стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер жил с 1999-го по 2015 год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.01 / Пушков сказал, чего ждать РФ от «преемника Меркель»

03.11 / «МегаФон» предоставляет самый быстрый в РФ мобильный интернет

23.08 / Прилепин с единомышленниками договорились о создании «левопатриотической коалиции»

14.06 / В Киеве обвалился балкон с почти тонной грунта – на нем устроили огород с клубникой

31.12 / Парламент Британии и Елизавета II утвердили сделку с ЕС

06.06 / “Самый высокий рейтинг среди политических программ страны”. Студия Савика Шустера подвела итоги телесезона

24.06 / В Кремле рассказали об оценке Путиным работы Кадырова

15.08 / Президент Афганистана может подать в отставку через несколько часов – СМИ

30.06 / Китай принял закон о нацбезопасности в Гонконге, который ограничивает его автономию

02.02 / Американский сенатор анонсировал санкции против причастных к заключению Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика