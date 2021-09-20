“Рядом с такой девушкой даже Потап похорошел”. Настя Каменских показала, как нежно обнимает мужа

“Все что нам нужно – это любовь”, – подписала снимок певица, перефразировав строку из известной песни британской группы The Beatles

Пост Каменских за несколько часов набрал больше 40 тыс. лайков.

“Счастливые такие”, – заметила bugaenkoelena.

“Рядом с такой девушкой даже Потап похорошел”, – считает igor_dzapar_of.

“Чудесная пара. Давно нравитесь. Потап похорошел рядом с Настей. Настя супер!” – написала tatiana777988.

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A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Каменских стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер жил с 1999-го по 2015 год.

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