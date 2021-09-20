 

Минкульт Украины внес в “черный список” российского политэксперта, автора книг о “новых бандеровцах” и Евромайдане

20.09.2021, 15:24, Новости дня
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Приказ главы МКИП Александра Ткаченко от 17 сентября об обновлении списка опубликован на сайте министерства. 

Бышок – автор книги “Иллюзия свободы. Куда ведут Украину новые бандеровцы”, изданной еще в 2013 году (как следует из аннотации, книга посвящена украинской партии “Свобода”, получившей 10,44% на выборах в Раду в 2012 году), книги “Neonazis & Euromaidan: From Democracy to Dictatorship”, а также, в частности, соорганизатор форума “Русофобия и информационная война против России”, сообщается на сайте CIS-EMO.

В 2013 году Бышок провел серию презентаций книги “Иллюзия свободы” в городах Украины (Киев, Одесса, Николаев, Запорожье, Днепропетровск, Херсон, Симферополь, Севастополь)

В 2018 году книга была внесена Госкомтелерадио в перечень изданий с антиукраинским и разжигающим вражду содержанием.

Контекст:

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины. Последний раз список обновлялся 15 сентября. С 2015 года из него исключили нескольких человек.

На данный момент в перечне 206 фамилий (и 205 человек, потому что российский рэпер Morgenshtern был внесен в список дважды – под обеими своими фамилиями).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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