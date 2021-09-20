 

При стрельбе в пермском вузе ранен студент из Ирака

20.09.2021, 15:22, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСтудент из Ирака получил ранение в ногу и ягодицу при стрельбе в Пермском государственном университете, сообщил его друг и сокурсник Абдулла Обаид Маитам Обаид.

«Моего друга ранили в ногу и ягодицу. Сейчас он в больнице, не в тяжелом состоянии. Врачи сказали, что он поправится», – сообщил РИА «Новости» Обаид, уточнив, что его товарищ – тоже из Ирака. 

Поддержать раненого к больнице пришли пять иракских студентов. По их словам, стрельба произошла во время занятий по органической химии.

«В перерыве я стоял у фонтана, недалеко от главного корпуса, увидел молодого человека в черном с оружием, он начал стрелять. Прямо у фонтана. Люди побежали. Рядом была девушка, она легла на землю, когда раздались выстрелы. Я защищал ее», – расссказал Обаид.

Также он добавил, что с территории университета студенты убежали через выход у железнодорожного вокзала и один из выходов у второго корпуса.

Напомним, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. 

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми. 



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