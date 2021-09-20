Иностранные эксперты оценили проведение выборов в России

Иностранные эксперты, комментируя проведение выборов в России, обратили внимание на инновационные технологии для проведения электронного голосования и призвали поддерживать диалог с Москвой.

«Парламентские выборы в России, которые начались позавчера, заканчиваются сегодня. Как кандидат в Бундестаг, я активно участвую в своей избирательной кампании, поэтому сам не смог оценить ситуацию на выборах в России. Как немец из России, я имею более дифференцированный взгляд на то, что там происходит, и нахожусь в удобном положении, поскольку мне не приходится полагаться на нашу немецкую «господствующую прессу». Независимо от того, как вы относитесь к России, Германия не может позволить себе дальнейшее ухудшение своих отношений с Россией. Поэтому для нас очень важны результаты выборов в Думу. До сих пор организация выборов в РФ работала прозрачно и слаженно. Подождем результатов выборов», – написал кандидат в депутаты Бундестага, заместитель регионального представителя партии «Альтернатива для Германии» в Рейн-Эрфте и Кельне Ойген Шмидт в Facebook.

Кандидат в депутаты Бундестага Елена Фритц также сообщила о необходимости диалога с Москвой на фоне выборов. «Именно сейчас мы должны продолжать диалог с Россией, потому что эти выборы в Думу также имеют для нас особое значение. Я не могу присутствовать на выборах в РФ очно из-за моей предвыборной кампании кандидата в Бундестаг, я могу только наблюдать на расстоянии, внимательно изучая российские СМИ. По моей оценке, все работает прозрачно и хорошо организовано. Мне очень любопытно посмотреть, какой будет результат завтра», – написала политик.

Ее поддержат депутат Бундестага от партии AFD Зейгберт Дрезе. «Парламентские выборы в России. Преемственность РФ – ключ к миру в Европе. Удачи россиянам в голосовании. Мы уже совершили множество ошибок из-за агрессивной политики Меркель в отношении России», – написал он в Twitter.

Тем временем специалист центра World Heritage Volunteers Initiative Юнеско на Филиппинах Хосе Мари Витанцо Франсиско поддержал проведение электронного голосования на выборах в России. «В сентябре этого года я должен был быть в Москве на наблюдении за выборами. К сожалению, я получил положительный результат от COVID, так что я не смог прилететь в Россию. Меня нет в России, но я вижу много нового в процессе голосования со стороны РФ на их парламентских выборах, несмотря на пандемию, которые, как оказалось, открывает новые возможности. Электронное голосование является одним из ключевых решений для изменения процесса выборов по уважительным причинам общего характера, особенно во время пандемии. Я уверен в честности выборов и надеюсь на лучшее для РФ и для ее великого будущего», – написал Франсиско.

На электронное голосование обратил внимание и итальянский политолог Стефано Амбросини. «Интересен анализ голосования в Российской Федерации. В этот пост пандемический период после коронавируса мне любопытно оценить влияние новых технологий на сегодняшнее парламентское голосование. Ключевое изменение – «электронное голосование» через интернет, которое было введено, не без разногласий с международной прессой и оппозиционных партий. Анализ после голосования покажет, может ли появление этой технологии принести пользу будущему РФ или нет», – написал он.

«Очевидно, в этом климате несбалансированного геополитического спора Австралии, Британии, США и Франции на тему французского контракта, который был отклонен австралийцами, которые предпочитают лицензированные подводные лодки США, западное внимание не направлено на Россию. Наверное, с завтрашнего дня мы поймем состав нового парламента и состояние коалиции Путина, которая, как мы помним, в период недовольства населения РФ к политике партии, была усилена министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Викторовичем Лавровым. Кто останется у руля – увидим завтра», – добавил он.

В свою очередь французский политолог Эмануэль Леруа указал на участие Алексея Венедиктова в наблюдении на за выборами в Москве. «Посетил штаб наблюдателей за парламентскими выборами в Москве сегодня. Знайте, что председательство в этом органе поручено Алексею Венедиктову, редактору радиостанции «Эхо Москвы», одной из главных оппозиционных СМИ Кремля. Это вроде как во Франции, режим Макрона поручил Алену Соралю наблюдение за выборами. После этого французская пресса скажет, что демократии в РФ не существует?», – написал он в Facebook.

Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 99% протоколов. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%. КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая РФ – за правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.