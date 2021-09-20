Опубликована информация о новой линейке смартфонов Huawei Nova 9

Как стало известно из компетентных источников, официальная презентация новой линейки смартфонов Huawei Nova 9 состоится 23 сентября. Накануне мероприятия в сети появилась более подробная информация о технических характеристиках этих устройств.

Так, смартфоны будут построены на процессорах Snapdragon 778, а экраны обеспечат частоту смены кадров 120 Гц, что на сегодня является лучшим показателем.

Также источники сообщают, что все смартфоны получат предустановленную операционную систему Harmony OS 2.0.1. Диагональ экрана в базовой модели Nova 9 – 6,57 дюйма. Объем оперативной памяти составит 8 Гб. Основный накопитель – 128 или 256 Гб. Емкость аккумулятора останется в пределах 4300 мАч. Мощность быстрого зарядного устройства – 66 Вт.