 

Опубликована информация о новой линейке смартфонов Huawei Nova 9

20.09.2021, 15:08, Новости дня
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Как стало известно из компетентных источников, официальная презентация новой линейки смартфонов Huawei Nova 9 состоится 23 сентября. Накануне мероприятия в сети появилась более подробная информация о технических характеристиках этих устройств.

Так, смартфоны будут построены на процессорах Snapdragon 778, а экраны обеспечат частоту смены кадров 120 Гц, что на сегодня является лучшим показателем.

Также источники сообщают, что все смартфоны получат предустановленную операционную систему Harmony OS 2.0.1. Диагональ экрана в базовой модели Nova 9 – 6,57 дюйма. Объем оперативной памяти составит 8 Гб. Основный накопитель – 128 или 256 Гб. Емкость аккумулятора останется в пределах 4300 мАч. Мощность быстрого зарядного устройства – 66 Вт.



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