 

Телеведущий Борис Корчевников не теряет надежды в борьбе с болезнью

20.09.2021, 15:02, Разное
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Известный телеведущий Борис Корчевников продолжает бороться с тяжелой болезнью, которую диагностировали у него более шести лет назад. Он не теряет надежды на выздоровление.
Сообщение докторов о том, что у него обнаружена опухоль головного мозга, стало настоящим ударом для актера. Операция по удалению новообразования прошла успешно и опухоль оказалась доброкачественной. Однако это не исключает вероятности возникновения рецидива заболевания. Из-за этого актеру приходится регулярно проходить обследования и курсы поддерживающей терапии.

Какое-то время назад звезда сериала “Кадеты” присутствовал при исцелении парализованного человека после Таинства Соборования в одном из православных храмов Черногории. После этого события Борис Корчевников возлагал особые надежды на молитвы о здоровье, но исцеления пока не произошло.

Актер полагает, что Бог через чудо, произошедшее на его глазах, вразумляет его и показывает, что ничего невозможного для него нет. Просто время для полного выздоровления еще не пришло, и нужно нести болезнь, как свой крест, молиться и не терять надежды.

Источник: ria.ru



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