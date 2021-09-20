Политолог Кедми: Внешняя политика Байдена и Трампа имеет разногласия

Израильский политолог Яков Кедми в очередной раз заявил о существенных отличиях во внешней политике Байдена и Трампа. При Джозефе Байдене Вашингтон чрезвычайно быстро движется к ситуации, в которой сложно будет найти партнеров, которые бы еще не попали под санкции США.

По всей видимости, США откажутся от сделки по поставке самолетов для Саудовской Аравии. Таким образом, страна может лишиться 110 миллиардов долларов. Данный контракт был заключен еще при экс-президенте Дональде Трампе. Однако Джо Байден не проявляет к нему особого интереса.

Политолог заявил, что нынешний и предыдущий президенты США многократно демонстрировали свои разногласия в вопросах внешней политики. В частности, Трамп инициировал строительство стены на мексиканской границе и поддерживал строительство трубопровода Keystone XL, предназначенного для поставки газа Канаде; Байден же выступал против подобных проектов, пишет Политэксперт.